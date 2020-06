Comisia Europeana: Redresarea increderii in economia zonei euro s-a intensificat in luna iunie

Ziare.

com

Potrivit datelor publicate luni de Comisia Europeana, indicele sentimentului economic (ESI) a urcat in iunie la 75,7 puncte, de la 67,5 puncte luna precedenta. Cifra comunicata de Executivul comunitar este usor mai redusa decat estimarile analistilor intervievati de Reuters, care se asteptau la un avans de pana la 80 puncte.Indicele s-a prabusit in aprilie la cel mai scazut nivel de la publicarea acestor date, in 1985, din cauza masurilor de izolare adoptate pentru a stopa extinderea pandemiei de coronavirus (COVID-19). Asteptarile privind productia si cererea in viitor, precum si planurile de a face achizitii, au reprezentat in iunie componentele cheie ale imbunatatirii increderii in economia zonei euro. Toate sectoarele se asteapta la cresterea fortei de munca, dupa pierderile din martie si aprilie.Cea mai mare crestere a increderii in economie s-a inregistrat in principalele state membre ale zonei euro: Franta, Germania, Italia, Spania si Olanda . Si studiul realizat de compania de analize financiare Markit arata ca economia zonei euro a crescut peste asteptari luna aceasta, un semn bun pentru Banca Centrala Europeana, care incearca sa redreseze cresterea si inflatia scazuta.Conform datelor Eurostat, rata anuala a inflatiei in zona euro a coborat pana la 0,1% in mai, de la 0,3% in aprilie. Conform acestor cifre, inflatia din zona euro este mult sub obiectivul tinta al Bancii Centrale Europene ( BCE ) pe termen mediu, respectiv o crestere a preturilor mai mica, dar apropiata de 2%.Indicatorul Composite Purchasing Managers (PMI) in zona euro, care evalueaza situatia economiei, s-a redresat la 47,5 puncte in iunie, de la 31,9 puncte in mai, si nivelul scazut record de 13,6 puncte in aprilie, potrivit estimarii preliminare publicate marti de Markit, cu sediul la Londra. Analistii se asteptau ca indicele sa se situeze la nivelul de 42,4 puncte. Un indicator PMI de peste 50 de puncte arata o expansiune a economiei, iar sub valoarea de 50 de puncte indicatorul reflecta o contractare a economiei."Indicatorul PMI indica in iunie o noua atenuare semnificativa a declinului activitatii economice in zona euro. Productia si cererea inca sunt in scadere, dar nu mai sunt in colaps", a subliniat Chris Williamson, economist sef la Markit.Acesta a adaugat: "Desi economia zonei euro a inregistrat probabil un declin record in trimestrul doi, datele PMI sporesc asteptarile redresarii economiei, in urma relaxarii restrictiilor". Analistii intervievati de Reuters se asteapta la un declin al economiei zonei euro de 12,5% in acest trimestru.Continuarea contractiei economice in zona euro are loc in pofida faptului ca Banca Centrala Europeana a promis ca va cumpara active in valoare de peste 1.000 de miliarde de euro in acest an, iar guvernele din regiune au anuntat planuri de cheltuieli in valoare de sute de miliarde de euro pentru a sustine companiile si gospodariile.