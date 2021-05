Cum vrea Comisia Europeana sa sprijine Italia. Tara se va confrunta cu un val de migranti in vara

"Sunt in contact cu guvernele pentru a crea o retea de ajutor voluntar , de redistribuire voluntara care poate ajuta Italia pe parcursul lunilor de vara, pana aprobam reforma UE", arata comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson.Potrivit acesteia, Comisia Europeana este pregatita sa discute cu Libia pentru a ajunge la un nou acord privind migratia si este increzatoare ca acest lucru se va intampla pana la alegerile din decembrie din aceasta tara."Avem un feedback pozitiv de la guvernul interimar. Exista sanse sa lucram bine cu Tripoli", a spus comisarul european.Libia, tara macinata de conflict, este o ruta majora pentru migrantii care incearca sa ajunga in Europa.De asemenea, Ylva Johansson si-a exprimat speranta ca se va putea ajunge la un acord cu Tunisia pana la sfarsitul anului, o intelegere prin care UE ar putea promite fonduri pentru sprijinirea economiei tunisiene, in timp ce Tunisul s-ar angaja sa isi gestioneze granitele.