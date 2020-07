Comisia pentru securitate interna din Senatul SUA a votat pentru interzicerea TikTok pe telefoanele oferite de guvern angajatilor

Proiectul initiat de senatorul Josh Hawley, intitulat "Legea Fara TikTok pe Dispozitivele Guvernamentale" a fost adoptat in unanimitate de catre Comisia pentru securitate interna si afaceri guvernamentale a Senatului american. Proiectul urmeaza sa fie votat in plenul Senatului.Proprietatea chineza asupra companiei TikTok si popularitatea mare a aplicatiei in randul adolescenilor americani a adus-o in atentia autoritatilor de reglementare si a parlamentarilor, care se tem ca datele utilizatorilor americani pot ajunge la autoritatile de la Beijing.Potrivit unei legi chineze din 2017, companiile au obligatia sa sustina si sa coopereze cu serviciile de spionaj chineze.Camera Reprezentantilor a votat in aceasta saptamana interzicerea descarcarii de catre angajati a aplicatiei TikTok pe dispozitivele primite de la guvern, in cadrul unui proiect de lege pentru aparare, in valoare de 741 de miliarde de dolari.Dupa adoptarea proiectului de lege in Camera Reprezentanilor si votul din comisia din Senat, interzicerea ar putea deveni in curand lege.Oficiali importanti din administratia Trump au afirmat ca analizeaza o interzicere pe scara mai larga a TikTok si a altor aplicatii legate de China , iar masura ar putea fi iminenta.De exemplu, secretarul de stat Mike Pompeo a declarat recent ca americanii ar trebui sa fie precauti atunci cand folosesc aplicatia TikTok.Purtatorul de cuvant al TikTok Jamie Favazza a declarat ca echipa din SUA a companiei, aflata in dezvoltare, nu are o prioritate mai mare decat sa promoveze o experienta sigura, care sa protejeze datele private ale utilizatorilor."Milioane de familii americane folosesc TikTok pentru divertisment si exprimare creativa si recunoastem ca dispozitivele guvernului federal nu au aceasta destinatie", a spus aceasta.