Comitetul de experti al OMS: vaccinul AstraZeneca poate fi administrat si la persoanele de peste 65 de ani

In aceste recomandari foarte asteptate, Grupul strategic consultativ al expertilor OMS in privinta vaccinarii recomanda de asemenea folosirea sa "chiar daca variante (de coronavirus) sunt prezente intr-o tara".Aceste recomandari intervin in conditiile in care vaccinul cu vector viral, dezvoltat de laboratorul britanic AstraZeneca si Universitatea Oxford, s-a confruntat cu o serie de probleme in ultimele saptamani, eficacitatea sa fiind pusa la indoiala pentru persoanele in varsta de peste 65 de ani sau in tarile unde sunt prezente variante ale coronavirusului.Vaccinul AstraZeneca/Oxford, pe care Marea Britanie l-a administrat masiv populatiei incepand cu decembrie, a fost aprobat de mai multe tari si de UE.Unele guverne au preferat sa recomande folosirea sa doar pentru persoanele sub 65 de ani sau chiar sub 55 (cum este si cazul Romaniei), in lipsa unor date suficiente privind eficacitatea sa pentru persoanele mai in varsta. Africa de Sud, pe baza unui studiu, a evocat duminica posibilitatea unei eficiente "limitate" a acestui vaccin impotriva variantei sud-africane, considerata mai contagioasa si responsabila pentru al doilea val al coronavirusului in aceasta tara.In recomandarile sale, grupul de experti arata ca "acest studiu a fost conceput pentru a evalua eficacitatea (vaccinului) impotriva tuturor formelor de gravitate ale bolii, dar marimea redusa a esantionului nu a permis evaluarea specifica a eficacitatii vaccinului impotriva formelor grave de Covid-19".Cu o eficienta medie evaluata in prezent la 70%, vaccinul AstraZeneca/Oxford se situeaza sub performantele atribuite Pfizer/BioNTech sau Moderna, cu o eficacitate de peste 90%. Acest vaccin foloseste o tehnologie mai traditionala, ceea ce-l face mai putin costisitor, mai usor de stocat si deci mai adaptat campaniilor de vaccinare in masa.