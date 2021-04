Comoara veche de 2.500 de ani, descoperita accidental in Suedia VIDEO

Arheologii suedezi sunt de parere ca tezaurul, descoperit intr-o padure, langa niste pietre, are o vechime de 2.500 de ani."Am crezut initial ca poate fi o lampa, dar cand am privit mai atent am vazut ca erau mai multe bijuterii vechi", a declarat cartograful Thomas Karlsson. Cel mai probabil, animalele au rascolit pamantului si au scos la iveala obiectele. Ele au fost datate 750 - 500 i.e.n.

Film: Bronsaldersfynd i Vastra Gotaland from VGR Kulturutveckling on Vimeo.

Padurea se afla in apropiere de orasul Alingsas, la aproximativ 48 km nord-est de Goteborg."Bijuteriile sunt extrem de bine pastrate. Cele mai multe dintre obiecte au apartinut unor femei de rang inalt", a spus profesorul Johan Ling, lector la Universitatea Goteborg. Intre obiecte se afla si o vergea de obicei folosita pentru a mana caii. Potrivit legilor in vigoare in Suedia, antichitatile descoperite sunt vazute ca proprietate a statului. Swedish National Heritage Board decide daca si ce rasplata primeste cel care le gaseste. Karlsson a subliniat ca "ar fi un bonus frumos, dar nu este foarte important pentru mine"."Este distractiv sa fii parte din explorarea istoriei. Cunoastem atat de putine despre acea era, pentru ca nu exista surse scrise", a mai spus el.In Scandinavia, Era Bronzului s-a intins din 1700 i.e.n pana in 500 i.e.n, cand a inceput Epoca Fierului, care a durat pana in anul 800, cand a inceput Era Vikinga.Echipa de arheologi din Goteborg analizeaza acum regiunea in detaliu.