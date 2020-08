Comoara descoperita in Israel: sute de monede din aur, ascunse intr-un vas de lut, vechi de peste o mie de ani

Comoara a fost gasita pe 18 august de mai multi tineri voluntari care lucrau pe un santier arheologic in centrul Israelului, unde urmeaza sa fie construit un nou cartier, a anuntat luni Autoritatea israeliana pentru antichitati."Persoana care a ingropat aceasta comoara in urma cu 1.100 de ani se astepta sa o recupereze si a securizat vasul cu un cui, pentru ca acesta sa nu se miste. Nu putem decat sa emitem presupuneri in legatura cu ceea ce l-a impiedicat sa revina sa isi recupereze comoara", a declarat directorul santierului arheologic, Liat Nadav-Ziv.Vasul cu monede a fost gasit intr-o zona in care in urma cu un mileniu se aflau mai multe ateliere, insa identitatea proprietarului comorii ramane invaluita in mister.Datand din secolul al IX-lea e.n. din perioada Califatului Abassid, cele 424 de monede din aur de 24 de carate alcatuiau o suma importanta pentru acea vreme, a declarat Robert Kool, expert in numismatica in cadrul Autoritatii israeliene pentru antichitati."De exemplu, cu o astfel de suma, un om putea sa cumpere o casa de lux in unul dintre cele mai bune cartiere din Al-Fustat, uriasa si bogata capitala a Egiptului in acele zile", a declarat Robert Kool.