Compania chineza Sinopharm a inceput faza a treia a unui studiu clinic pentru un vaccin impotriva Covid-19 in Bahrain

Studiul pe oameni, care a fost lansat la jumatatea lunii iulie in capitala Abu Dhabi a Emiratelor Arabe Unite, este un parteneriat intre China National Biotec Group (CNBG), parte a Sinopharm, si compania de cloud computing si inteligenta artificiala Group 42 (G42) din Abu Dhabi.Directorul general al G42 Healthcare, Ashish Koshy, a declarat ca extinderea studiului clinic in Bahrain va creste numarul de participanti la nivelul celor din alte studii clinice, efectuate in tari cu populatii mai mari.Studiul, care utilizeaza un vaccin neactivat, va include circa 6.000 de cetateni si rezidenti din Bahrain, pe parcursul a 12 luni, potrivit Ministerului Sanatatii.Niciun vaccin pentru Covid-19 nu a fost inca aprobat pentru uz comercial.Studiul din Emiratele Arabe Unite a atins joia trecuta pragul de 5.000 de vaccinari, potrivit unui comunicat al organizatorilor.Bahrainul, cu o populatie de 1,5 milioane de persoane, a inregistrat peste 44.000 de cazuri de infectii cu noul coronavirus si 162 de decese.