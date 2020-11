SUA au sanctionat patru companii chineze si ruse, acuzate ca au sustinut programul nuclear iranian

"Statele Unite au sanctionat patru companii din China si Rusia pentru sustinerea programului nuclear al Iranului", a afirmat secretarul de stat american intr-un mesaj postat pe Twitter Washingtonul a impus miercuri masuri punitive pentru doua companii din China, Chengdu Best New Materials si Zibo Elim Trade, precum si pentru doua companii din Rusia, Nilco Group si Joint Stock Company Elecon.Companiile, acuzate ca au ''furnizat tehnologie de varf si material pentru programul iranian de rachete nucleare'', se vor confrunta cu restrictii privind ajutorul guvernului SUA si exporturile timp de doi ani, a precizat Departamentul de Stat intr-un comunicat."Vom continua sa folosim toate sanctiunile pe care le avem la dispozitie pentru a impiedica Iranul sa isi dezvolte capacitatea nucleara", a subliniat Pompeo.Presedintele SUA, Donald Trump , a retras in 2018 Statele Unite din acordul international semnat in urma cu trei ani cu Iranul, considerand ca este insuficient.