Companiile care ii ajuta pe oameni sa se "evapore". "Mi-am luat valiza si am disparut"

A aparut chiar si un nume pentru cei care aleg sa dispara: "jouhatsu", care in japoneza inseamna "evaporare", relateaza BBC "M-am saturat de relatiile cu oamenii. Mi-am luat valiza si am disparut", spune Sugimoto, in varsta de 42 de ani, un japonez care a decis si ca familia se astepta sa preia afacerile. Pentru ca nu voia sa faca asta, a parasit brusc orasul pentru totdeauna si nu a spus nimanui unde se duce.Si nu este singurul. De la datorii pe care nu le mai pot plati la casatorii esuate. Motivele celor care decid sa "se evapore" pot varia. Cei mai multi apeleaza insa la companii care ii ajuta sa faca acest pas.Sunt companii care ofera servicii de "mutare nocturna", si care ii ajuta pe cei care doresc sa dispara discret sa se indeparteze din viata lor. Le ofera chiar si locuri secrete in care sa se adaposteasca."In mod normal, te muti dintr-un motiv pozitiv - admiterea la universitate, obtinerea unui nou loc de munca sau o casatorie. Dar exista, de asemenea, mutari triste - cum ar fi abandonarea universitatii, pierderea unui loc de munca sau fuga de un agresor", spune Sho Hatori, care a fondat o companie de "mutare nocturna" in anii 90, cand a izbucnit criza economica in Japonia. La inceput, credea ca ruina financiara va fi singurul motiv care sa-i faca pe oameni sa fuga din viata lor, dar in scurt timp a descoperit ca exista si "motive sociale".Sociologul Hiroki Nakamori cerceteaza fenomenul "jouhatsu" de mai bine de un deceniu. El spune ca termenul a inceput sa fie folosit pentru a descrie persoanele care au decis sa dispara in anii '60. Ratele de divort sunt foarte mici in Japonia, asa ca unii oameni au decis ca este mai usor sa-si paraseasca partenerii in loc sa treaca prin proceduri complicate de divort.Nakamori spune ca e usor sa dispari in Japonia, tara in care confidentialitatea este protejata cu strasnicie: persoanele disparute pot scoate bani de la bancomat fara ca acest lucru sa-i scoata la lumina, iar membrii familiei lor au acces la imagini de pe camerele de supravehgere."Politia intervine decat daca exista un alt motiv - cum ar fi o crima sau un accident. Tot ce poate face familia este sa plateasca un detectiv privat. Sau sa astepte pur si simplu", spune el.In aceste conditii, situatia este mult mai trista pentru cei lasati in urma."Am fost socata", a declarat o femeie al carei fiu de 22 de ani a disparut si nu a mai contactat-o de atunci. "A renuntat la slujba de doua ori. Probabil ca s-a simtit ingrozitor din cauza esecului", spune ea.Femeia spune ca a mers la locuinta acestuia, l-a cautat si a asteptat in masina zile intregi pentru sa vada daca fiul sau apare. Insa, acest lucru nu s-a intamplat.Femeia spune ca politistii nu i-au fost de ajutor si i-au spus ca se pot implica doar daca exista suspiciuni de sinucidere. Insa, tanarul nu a lasat niciun mesaj de acest fel."Inteleg ca exista hartuitori si ca informatiile pot fi folosite in mod gresit. Poate ca este o lege necesara. Dar sa tratezi in acelasi mod criminalii si parintii care isi cauta copiii? Ce este asta?. Fara bani, tot ce pot face este sa verific daca un cadavru este sau nu fiul meu", spune ea.Nici pentru cei care se evapora nu este usor, totusi."Am sentimentul ca am facut ceva gresit. Nu mi-am vazut copiii de un an. Le-am spus ca sunt intr-o calatorie de afaceri", spune Sugimoto. Singurul sau regret este ca i-a parasit pe ei, spune barbatul.Sugimoto se afla in prezent intr-o casa ascunsa intr-un cartier rezidential din Tokyo. Compania de "mutare nocturna" care il gazduieste este condusa de o femeie numita Saita, care, de asemenea, nu isi divulga numele de familie pentru a pastra anonimatul. A fost ea insasi o "jouhatsu", care a disparut acum 17 ani, din cauza unei relatii abuzive."Am multe tipuri de clienti. Exista oameni care fug de violenta domestica grava, dar si din motive de ego sau interese personale. Nu judec pe nimeni. Nu spun niciodata: cazul tau nu este suficient de grav. Toata lumea are propriile probleme", spune ea.