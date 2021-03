Proprietatea care l-a inspirat pe Scott Fitzgerald sa scrie "Marele Gatsby", scoasa la vanzare. Pretul cerut pe conacul construit in 1929

CITESTE SI:

Proprietatea, care a avut doar doi proprietari din 1929 si pana acum, este scoasa la vanzare pentru prima data in 40 de ani. Actualul proprietar a cumparat-o, fara sa se stie cu ce suma, in 1982.Conacul, unde au fost organizate numeroase petreceri, a fost comandat de omul de afaceri Harvey Dow Gibson in 1926, iar el si sotia lui, Helen, au gazduit deseori evenimente. Ei i-au primit pe Zelda si F. Scott Fitzgerald de mai multe ori, iar vizitele l-au inspirat pe autor sa scrie "The Great Gatsby", scrie news.ro Proprietatea, care se afla in Locust Valley din Long Island , este listata acum la 28,5 milioane de dolari.Intre detaliile originale se numara semineuri din marmura, podelele din lemn si mobila construita in conac. Vestibulul pastreaza picturile murale si o scara in spirala duce catre un domn cu luminator. Sufrageria are un tavan de 4 metri si jumatate, orgamente originale si usi franceze care duc spre o gradina.