Spectatorii nevaccinati platesc 1.000 de dolari pe bilet pentru un concert. Tariful pentru cei imunizati - doar 18 dolari

Organizatorii concertului spun ca fanii vor veni astfel linistiti la concert, fara grija ca se vor imbolnavi de COVID, scrie Washington Post Concertul are loc in Florida peste doua saptamani. Membrii trupei de punk rock au povestit ca, initial, au fost surprinsi, dar apoi au acceptat.Pe site-ul organizatorilor scrie ca cei care prezinta dovada vaccinarii la intrare vor plati 18 dolari, iar pentru spectatorii nevaccinati, pretul biletului va ajunge la aproape o mie de dolari.Biroul guvernatorului spune ca preturile incalca regulile Floridei: "Cresterea preturilor pentru persoanele care nu furnizeaza dovada vaccinarii discrimineaza in mod nedrept", a declarat Christina Pushaw, secretar de presa pentru biroul guvernatorului.