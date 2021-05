Concert tehno la 3.000 de metri altitudine in Alpii elvetieni. Imagini spectaculoase VIDEO

Teho (30 de ani) a infruntat temperaturi sub zero grade pentru a canta de pe o mica platforma langa cabana Glacier 3000 in varful Scex Rouge, din sud-vestul Elvetiei. Artistul a reusit astfel sa-si depaseasca frica de inaltime.''Mi-e putin teama de inaltimi... asa ca primele momente pe acea scena, fara nicio bariera de protectie, au fost cu adevarat... speciale - pana cand am reusit sa ma bucur complet de priveliste'', a spus muzicianul.''Imediat ce am inceput sa cant insa, m-am simtit rapid in largul meu, asa ca am fost capabil sa ma bucur pe deplin de moment''.DJ-ul, originar din Montpellier, Franta, a spus ca nu a cantat niciodata intr-un loc atat de neobisnuit, inconjurat de Matterhorn, Mont Blanc si muntii Eiger.''A fost un an dificil intrucat toate cluburile, festivalurile si petrecerile au fost inchise din cauza COVID-19'', a spus el. Recitalul din varful muntelui, care a fost sustinut pe 23 aprilie a fost organizat de Le Cercle, o companie din domeniul livestream, care filmeaza si difuzeaza concerte sustinute de DJ in amplasamente inedite.Interpretarea sustinuta de Teho nu este primul eveniment artistic pe care cabana Glacier 3000 l-a gazduit in scopul promovarii zonei de schi si a muntilor din imprejurimi.Anul trecut, acrobatul elvetian Freddy Nock a mers pe cablurile telecabinei pana in varful masivului, parcurgand o parte din drum legat la ochi. ''Am luat legatura cu mai multimi muzicieni - cei mai multi DJ - care doresc sa sustina spectacole alaturi de noi in 2021'', a spus Bernhard Tschannen, directorul executiv al Glacier 3000. ''Diversificarea este noua paradigma atat pentru artisti, cat si pentru organizatori de evenimente care trebuie sa gaseasca modalitati alternative de a face oamenii sa viseze''.