Concluzii devastatoare despre explozia din Beirut: "Una dintre cele mai puternice explozii non-nucleare inregistrate vreodata"

"Probabil ca a fost cea mai mare explozie non-nucleara din toate timpurile", declara Roland Alford, directorul unei companii britanice specializata in eliminarea explozivelor, potrivit Reuters In plus, specialistii au estimat ca dimensiunea si impactul au fost echivalente cu 200-300 de tone de explozibili mari.Pentru a face o comparatie, specialistii au analizat alte arme nucleare sau bombe care au fost folosite de-a lungul istoriei.De exemplu, in Rusia , FOAB-ATBIP, cunoscuta si drept "tatal tuturor bombelor", este considerata cea mai puternica arma non-nucleara din lume, avand 44 de tone.In cazul exploziei din Oppau, Germania, din 1921, cand au explodat ingrasaminte cu azotat si sulfat de amoniu la o uzina, fiind ucisi 565 de oameni, estimarea a fost de 1.000 de tone de explozibil.In cealalta extrema este bomba de la Hiroshima, Japonia , din 1945, care a avut 15.000 de tone, fiind prima bomba nucleara folosita in razboi Au fost folosite doua metode pentru a estima impactul exploziei de la Beirut. Prima, filmarile si imaginile exploziei in sine, alaturi de evaluarea daunelor, iar celalalt calcul s-a bazat pe cantitatea de azotat de amoniu raportat la sursa exploziei.Ambele au relevat ca ar fi vorba despre 200-300 de tone de explozibil.Au fost zguduite inclusiv cladiri de pe nisula mediteraneana Cipru, care este aflata la aproximativ 160 de kilometri departare. Datele seismologice sugereaza ca explozia principala a fost urmata, la 43 de secunde mai tarziu, de alte sase explozii mai mici, fiecare la intervale de 11 secunde.Analiza s-a bazat pe datele colectate de senzorii seismologici stationari din toata regiunea.Explozia a ucis cel putin 172 de oameni si a lasat o mare part din capitala in ruine, dupa ce un depozit imens de azotat de aomoniu a luat foc, conditiile din port nerespectand normele de siguranta.Presedintele Michel Aoun a declarat ca anchetatorii ar lua in calcul si posibilitatea unei "interferente externe", cum ar fi o bomba, dar si neglijenta.