Conflictul israeliano-palestinian. Raidurile asupra Fasiei Gaza au continuat in noaptea de duminca spre luni

In cateva minute, fortele aeriene israeliene au efectuat zeci de atacuri, provocand intreruperi ale furnizarii de curent electric.Intr-un scurt comunicat, forta aeriana israeliana a informat ca "avioanele de lupta" au lovit "tinte teroriste" in Gaza, dupa ce rachete dinspre Gaza au fost lansate asupra localitatilor israeliene Beersheba si Ashkelon imediat dupa miezul noptii, potrivit Reuters.Nu exista informatii imediate despre eventuale victime in ambele tabere.Raidurile israeliene au ucis duminica 42 de palestinieni in Gaza, dintre care cel putin opt copii si doi medici, in cea mai sangeroasa zi a acestei saptamani de violente in crestere.In total, incepand din 10 mai, au fost ucisi 197 de palestinieni, dintre care cel putin 58 de copii, fiind ranite peste 1.200 de persoane.De partea israeliana au fost ucise zece persoane, dintre care un copil, fiind ranite 282 de persoane ca urmare a tirurilor efectuate de grupari armate palestiniene, inclusiv Hamas, dinspre Fasia Gaza.Reuniunea de urgenta de duminica a Consiliului de Securitate al ONU nu a inregistrat niciun progres.Potrivit mai multor diplomati intervievati de AFP, Statele Unite , intr-o pozitie considerata de neinteles de multi dintre aliatii sai, au continuat duminica sa se opuna unei declaratii comune care sa duca la o incetare rapida a ostilitatilor.Pe de alta parte, seful diplomatiei americane Antony Blinken a avut discutii telefonice cu omologii din Qatar, Egipt si Arabia Saudita , state regionale cheie, pentru a incerca sa opreasca violentele.