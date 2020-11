Conflictul din Nagorno-Karabah: Armenia doreste sa consolideze cooperarea militara cu Moscova

"Speram ca vom putea consolida cooperarea cu Rusia nu doar in domeniul securitatii, ci si cooperarea militara si tehnica", a declarat Pashinyan, in timpul unei intrevederi la Erevan cu ministrul rus al apararii Serghei Soigu."Evident, a existat o perioada dificila inainte de razboi , dar situatia de astazi este chiar mai dificila", a adaugat seful executivului armean.La 9 noiembrie, Armenia si Azerbaidjanul au incheiat, cu medierea Rusiei, un acord de incetare a focului in Nagorno-Karabah, dupa sase saptamani de confruntari violente. Azerbaidjanul a recuperat astfel zone pe care nu le mai controla de trei decenii.Acordul de incetare a focului a pus capat actiunii militare in Nagorno-Karabah si in jurul sau, enclava fiind recunoscuta pe plan international ca parte a Azerbaidjanului, dar populata majoritar de etnici armeni.