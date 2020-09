Conflictul intre Armenia si Azerbaidjan: Erdogan cere incetarea ''ocupatiei'' armene in regiunea Nagorno-Karabah

Luptele din regiunea caucaziana Nagorno-Karabah

Reactii internationale la conflictul din regiunea Nagorno-Karabah

"A sosit momentul ca aceasta criza care a inceput odata cu ocuparea Nagorno-Karabah sa se incheie. De indata ce Armenia paraseste teritoriul pe care il ocupa, regiunea va regasi pacea si armonia", a declarat in cadrul unui discurs presedintele Erdogan, a carui tara este principalul sustinator al Azerbaidjanului in acest conflict.Armenia a sesizat luni in regim de urgenta Curtea Europeana pentru Drepturile Omului pentru a cere masuri provizorii fata de Azerbaidjan, in timp ce luptele continua in regiunea separatista Nagorno-Karabah.Un numar de 27 de soldati separatisti din regiunea caucaziana Nagorno-Karabah au fost ucisi luni in luptele cu Azerbaidjanul, a transmis Ministerul Apararii din aceasta provincie, dupa ce anuntase anterior un bilant de 28 de militari ucisi. In total, de duminica, 58 de soldati din Nagorno-Karabah si-au pierdut viata.Baku a anuntat sapte civili ucisi, intre care sase membri ai unei familii azere, iar regiunea disputata Nagorno-Karabah a anuntat ca doi civili si-au pierdut viata in confruntari.Azerbaidjanul nu a furnizat informatii despre pierderile sale militare. In total, cel putin 67 de persoane - civili si militari din ambele parti - au fost ucisi.Numarul real ar putea fi mult mai mare, ambele tabere pretinzand ca au ucis sute de militari din tabara adversa.Armenia a decretat duminica legea martiala si a dispus o mobilizare totala a armatei in urma confruntarilor din regiunea Nagorno-Karabah.Escaladarea luptelor in Nagorno-Karabah este 'foarte preocupanta', iar orice ingerinta este 'inacceptabila', a declarat luni purtatorul de cuvant al sefului diplomatiei europene Josep Borrell. Turcia , care intretine relatii complexe si tensionate cu UE, si-a afirmat sprijinul total fata de Azerbaidjan. Armenia si separatistii au acuzat Ankara de ingerinta politica si militara in conflict.Presedintele francez, Emmanuel Macron , si-a exprimat duminica "profunda ingrijorare" in legatura cu situatia din Nagorno-Karabah, in discutii telefonice cu premierul armean, Nikol Pashinyan, si presedintele azer, Ilham Aliyev, si a lansat un apel la incetarea ostilitatilor.Diplomatia Statele Unite a indemnat cele doua parti "sa inceteze ostilitatile imediat, sa utilizeze mijloacele de comunicatie directa pentru a impiedica o noua escaladare si a evita orice actiune sau cuvant inutil ce ar alimenta tensiunile pe teren", potrivit unui comunicat al subsecretarului de stat american Stephen Biegun.Evolutia situatiei intre Armenia si Azerbaidjan este "tulburatoare", iar Romania face apel catre ambele parti sa reia dialogul politic pentru a gasi solutii prin mijloace pasnice, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu Cele doua tari din Caucaz au o disputa de lunga durata asupra Nagorno-Karabah, regiune din interiorul teritoriului azer, dar populata majoritar de etnici armeni. Desi in 1994 a fost incheiat un acord de incetare a focului, in mod frecvent Armenia si Azerbaidjanul se acuza reciproc de atacuri in Nagorno-Karabah si de-a lungul frontierei dintre ele.