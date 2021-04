Un congresman american dezvaluie ca soferii Amazon sunt nevoiti sa urineze in sticle. Compania recunoaste: "Stim ca au probleme sa gaseasca toalete"

"Stim ca soferii pot avea si au probleme sa gaseasca toalete din cauza traficului sau uneori a rutelor rurale, iar acesta a fost in special cazul in timpul Covid-19, cand multe toalete publice au fost inchise", a afirmat compania intr-o postare pe blog. Recunoasterea a avut loc la o saptamana dupa ce reprezentantul democrat Pocan a criticat conditiile de munca de la Amazon, afirmand intr-un tweet: "A plati muncitorilor 15 dolari/ora nu te face "un loc de munca progresiv", atunci cand nu accepti un sindicat si ii faci pe muncitori sa urineze in sticle de apa".Amazon a publicat initial o negare, afirmand intr-un tweet: "Nu credeti cu adevarat chestia cu pipi in sticle, nu-i asa? Daca ar fi adevarat, nimeni nu ar lucra pentru noi".Dar ulterior a dat inapoi cu acele comentarii.Acesta a fost un autogol, suntem nemultumiti de el si ii datoram scuze reprezentantului Pocan", a spus Amazon in postarea sa pe blog, adaugand ca raspunsul sau anterior se referea doar la personalul din depozitele sau centrele de fulfillment. Compania a declarat ca problema este la nivel de industrie si ca va cauta solutii, fara a specifica care ar putea fi acestea.Scuzele Amazon vin intr-un moment in care muncitorii care lucreaza la un depozit din Alabama asteapta un numar de voturi care ar putea duce la prima unitate sindicalizata a retailerului online din Statele Unite si sa marcheze un moment important pentru forta de munca organizata.Amazon a descurajat mult timp incercarile de organizare a celor peste 800.000 de angajati americani.Afirmatiile multor lucratori referitoare la conditiile de munca nesigure si istovitoare au transformat sindicalizarea companiei intr-un obiectiv cheie pentru miscarea muncitorilor americani.