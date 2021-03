Efectele blocajului din canalul Suez: "Va afecta, practic, tot ce vedeti in magazine". Pretul hartiei igienice ar putea creste

Sperante de deblocare a navei

"Va afecta, practic, tot ce vedeti in magazine", a declarat pentru NBC Lars Jensen, un expert in comert maritim.In jur de 12% din comertul mondial se desfasoara in prezent prin Canalul Suez, o ruta maritima care conecteaza Europa de Asia.Potrivit sursei amintite, peste 200 de nave sunt blocate la cele doua capete ale Canalului Suez, cea mai importanta cale maritima de acest fel din lume.Nava a fost miscata putin sambata, dar expertii sustin ca ar putea dura cateva saptamani pana la deblocarea canalului pentru ca este nevoie de degajarea a cel putin 20.000 de metri cubi de pamant si nisip, pentru a debloca cargoul urias, lung de 400 de metri si greu de peste 240.000 de tone.Potrivit Business Insider , blocajul din Canalul Suez ar putea provoca o criza a hartiei igienice, producatorul brazilian Suszano, cel mai mare producator de celuloza, materia prima pentru acest tip de produse, anuntand ca cererea pe piata transportului maritim fusese si ea deja perturbata de pandemie si ca problemele de aprovizionare cu materie prima incep sa prefigureze o criza globala.Astfel, mai arata sursa citata, costul hartiei igienice ar putea sa creasca, a declarat Walter Schalka, CEO al Suzano, care asigura o treime din productia mondiala de celuloza folosita la producerea hartiei igienice.Blocajul din Canalul Suez risca sa afecteze si producatorii de cafea: in canal sunt acum blocate nave-container pline de cafea produsa de Nescafe, conform Bloomberg. Alte transporturi-cheie care provin din Vietnam si au destinatie porturile europene sunt si ele blocate in prezent."Vor putea cuptoarele de prajit cafea sa faca fata la doua sau trei saptamani de intarzieri? Probabil ca nu", a declarat Raphaelle Hemmerlin, seful departamentului logistic al producatorului elvetian de cafea Sucafina.Blocajul din canalul Suez va putea afecta, in egala masura, producatorii de mobila si va putea provoca cresterea pretului petrolului: in prezent, intre 5-10% din transporturile mondiale de petrol trec prin canalul Suez. Zece vapoare care au plecat din Romania cu cel putin 130.000 de animale vii sunt blocate si ele in Canalul Suez, in drumul lor catre tari din Orientul Mijlociu.Blocajul canalului Suez este cel mai mare din istorie si a survenit marti, 24 martie, in urma esuarii navei-cargo Ever Given, cel mai mare cargo din lume, care a blocat canalul pe intreaga sa latime.