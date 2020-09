Consilierul juridic-sef al Guvernului britanic demisioneaza in urma dezvaluirilor potrivit carora Boris Johnson ar vrea sa nu aplice anumite dispozitii ale Acordului Brexit

Divortul agitat al Marii Britanii de UE a intrat luni intr-o noua faza de turbulente, dupa ce Londra a anuntat ca tratatul ar putea fi pus cel putin partial in discutie, in cazul in care nu se ajunge la un acord de liber-schimb pana la jumatatea lui octombrie.Johnson considera "contradictoriu" acordul brexitului cu privire la Irlanda de Nord.Pe de alta parte, Boris Johnson urmeaza sa transmita marti UE ca acordul Brexitului este "contradictoriu" in privinta Irlandei de Nord, potrivit The Telegraph.Premierul britanic conservator considera ca acordului divortului pe care l-a incheiat cu Bruxellesul este ambiguu din punct de vedere juridic si ca ar izola Irlanda de Nord de restul Regatului Unit - un lucru neprevazut atunci cand l-a semnat, potrivit ziarului conservator.