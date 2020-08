Consilierul pe probleme de securitate nationala al Casei Albe, mesaj catre China, Rusia si Iran: Nu va amestecati in alegerile noastre

"Presedintele Trump continua sa le transmita rusilor mesajul sa nu se amestece in alegerile noastre", a afirmat O'Brien la postul de televiziune CBS. "Nu ma amestec in conversatiile pe care presedintele le-a avut cu sefii de stat straini, insa va pot spune ca le-am spus-o foarte clar rusilor, foarte clar. Nicio administratie nu a fost mai dura cu rusii", a dat asigurari O'Brien, amintind in acest sens sanctiunile in vigoare impotriva Rusiei."Am sanctionat multi rusi, persoane fizice, companii, guvernul. Am alungat pur si simplu zeci de spioni rusi. Le-am inchis toate consulatele pe coasta de vest. Le-am inchis reprezentantele diplomatice. Nu ne mai raman prea multe de facut cu rusii", a continuat el.O'Brien a trimis un mesaj nu doar rusilor, ci si chinezilor si iranienilor: "Nu va amestecati in alegerile noastre"."Fie ca este vorba despre China Rusia sau Iran , nu vom tolera acest lucru si vor exista consecinte dure pentru orice tara care incearca sa se amestece in alegerile noastre libere si corecte", a punctat oficialitatea americana. "Fie ca liderii (acestor tari) il prefera pe Joe Biden (candidatul Partidului Democrat la presedintia SUA), fie pe Donald Trump, nu conteaza. Suntem americani. Nu vom permite unor tari straine sa decida cine va fi urmatorul nostru presedinte. Asa ceva este scandalos", a insistat el, adaugand ca principala preocupare a administratiei americane este ca alegerile sa fie libere si corecte.