Consiliul Europei ingrijorat de retragerea Poloniei din conventia care combate violenta impotriva femeilor: ''Un regres important''

Secretarul general al Consiliului Europei, Marija Pejcinovic Buric, a calificat drept ''alarmante'' recentele declaratii ale guvernului polonez despre intentia Poloniei de a parasi Conventia Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice (cunoscuta si sub numele de Conventia de la Istanbul), adoptata in anul 2011. Polonia a semnat acest tratat in anul 2012, cand la Varsovia conducea guvernul de centru-dreapta al fostului premier Donald Tusk.Actualul ministru conservator polonez al justitiei, Zbigniew Ziobro, a declarat la acea vreme ca respectiva conventie este ''o creatie feminista menita sa justifice ideologia gay''. El a anuntat sambata ca luni va prezenta un document oficial prin care va cere Ministerului Familiei sa pregateasca denuntarea tratatului.Aceasta decizie a provocat ingrijorarea Consiliului Europei, iar vineri circa doua mii de persoane au manifestat la Varsovia impotriva denuntarii conventiei. ''Daca exista idei gresite ori neintelegeri fata de aceasta conventie, suntem pregatiti sa le clarificam in cadrul unui dialog constructiv'', a spus Marija Pejcinovic Buric.Parlamentele mai multor tari est-europene au refuzat pana in prezent sa ratifice documentul intrucat considera ca, dincolo de obiectivul declarat al combaterii violentei impotriva femeilor, aceasta conventie incurajeaza casatoriile intre homosexuali si acceptarea unui al treilea gen.