Consiliul de Securitate al ONU i-a acordat lui Antonio Guterres al doilea mandat de secretar general al ONU

Fostul premier portughez, care este secretar general al ONU din 2017 , era singurul candidat la post.Consiliul de Securitate al ONU, care joaca un rol cheie in procesul nominalizarii in aceasta functie, a recomandat in unanimitate - intr-o sedinta cu usile inchise - Adunarii Generale a ONU sa prelungeasca mandatul lui Antonio Guterres, a anuntat presedintele Consiliului, ambasadorul Estoniei Sven Jurgenson.