Incepe constructia canalului intre Marea Neagra si Marea Marmara. Ce presupune proiectul de miliarde de dolari

Anuntul facut sambata de presedintele Erdogan vine dupa un deceniu de cand a lansat acest "proiect nebunesc" privind un canal navigabil cu o lungime de 45 de kilometri care sa reduca presiunile asupra Stramtorii Bosfor. Intr-un raport guvernamental publicat in 2019, pretul estimativ al canalului era de 75 miliarde de lire (13 miliarde de dolari la acea data).Erdogan mizeaza pe faptul ca acest canal va da nastere la noi orase de-a lungul rutei si va crea mii de locuri de munca, inversand astfel tendinta de scadere a popularitatii liderului Turciei inaintea alegerilor prezidentiale din 2023.In cei 18 ani de cand conduce Turcia , Erdogan a investit zeci de miliarde de dolari in uriase proiecte de infrastructura precum noul aeroport din Istanbul, un nou pod peste Bosfor si mari spitale.Canalul intre Marea Neagra si Marea Marmara ar urma sa dea nastere unui nou oras cu o jumatate de milion de locuitori iar mai multe poduri vor face legatura intre cele doua maluri."Vom pune fundatia la Canal Istanbul la finele lunii iunie", a spus sambata Erdogan cu prilejul unei ceremonii de aniversare a cuceririi Constantinopolului de catre otomani in 1453. "Vom construi doua orase pe cele doua maluri ale Canal Istanbul. Gratie acestor orase, frumusetea si importanta strategica a Istanbulului vor creste", a adaugat liderul turc Erdogan a respins ingrijorarile exprimate de rivalii sai politici, potrivit carora proiectul ii va afecta pe contribuabili, va aduce prejudicii mediului si va viola Conventia de la Montreux care reglementeaza navigatia prin stramtoarea Bosfor. Erdogan a spus ca Turcia nu va parasi Conventia de la Montreux, din 1936, pentru ca navele militare vor putea utiliza noul canal.Primarul orasului Istanbul, Ekrem Imamoglu, a promis ca va folosi toate parghiile legale pentru a bloca planul lui Erdogan, sustinand ca acesta implica riscuri pentru mediu si infrastructura. Potrivit edilului, constructia unui asemenea canal risca sa diminueze accesul la apa potabila pentru cei 16 milioane de locuitori ai Istanbulului.Un alt argument invocat de adversarii acestui proiect este ca el nu-si justifica utilitatea in conditiile in care traficul maritim prin Bosfor a scazut constant in ultimul deceniu. Conform datelor Ministerului turc al Transporturilor, circa 38.400 de nave au tranzitat Bosforul anul trecut, fata de circa 55.000 in 2006, desi tonajul total a crescut cu aproximativ 30%.Canalul Istanbul ar urma sa inceapa in districtul Kucukcekmece de langa Marea Marmara, unde exista deja un lac interior, se va indrepta spre rezervorul Sazlidere, dupa care se va termina la Marea Neagra, la nord de localitatea Durusu. Cu o adancime de 25 de metri si o latime de 400 de metri, noul canal ar urma sa fie integrat cu noi porturi si centre logistice, urmand a include si trei tuneluri subterane pentru autovehicule.