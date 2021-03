De ce a deschis Romania un consulat onorific in Principatul Asturia

Consulul onorific al Romaniei in Asturias este Santiago Estrada Azcona, avocat de profesie, presedinte al unei importante firme de avocatura spaniole, cu o vasta experienta in domeniul international.Consulatul Onorific al Romaniei in Asturias are ca obiectiv dezvoltarea relatiilor bilaterale romano-spaniole, in special in domeniul economic, comercial si cultural, precum si acordarea de asistenta si protectie consulara in caz de nevoie cetatenilor romani aflati in circumscriptia consulara, in situatii deosebite. Circumscriptia consulara cuprinde Comunitatea Autonoma Principatul Asturias.Cele mai importante orase sunt: capitala provinciei si a comunitatii, Oviedo, cel mai mare oras si portul important, Gijon si centru industrial Aviles.