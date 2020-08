Contre intre China si America. 11 cetateni americani au fost sanctionati de autoritatile chineze, ca reactie la sanctiunile americane legate de Hong Kong

Persoanele vizate de sanctiunile chineze sunt sase parlamentari republicani, respectiv senatorii Ted Cruz, Marco Rubio, Tom Cotton, Josh Hawley si Pat Toomey si reprezentantul Chris Smith, precum si membri ai unor organizatii non-profit si de protectie a drepturilor."Ca reactie la comportamentul gresit al Statelor Unite, China a decis sa impuna sanctiuni unor persoane care s-au comportat nepotrivit fata de problemele legate de Hong Kong", a declarat luni purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe chinez, Zhao Lijian.Acesta nu a precizat in ce constau sanctiunile.Relatiile dintre cele mai mari doua economii ale lumii s-au deteriorat puternic in ultimele luni, in probleme legate de comert, Hong Kong si modul in care China a gestionat epidemia de coronavirus.Vineri, Statele Unite au impus sanctiuni impotriva liderului executiv al Hong Kongului, Carrie Lam, si a unor fosti si actuali sefi de politie.Parlamentarii americani sanctionati luni de China au fost printre cei mai vocali critici ai noii legi pentru securitate nationala impusa de Beijing in Hong Kong, la sfarsitul lunii iunie.