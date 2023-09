Controlul armelor in SUA: ce masuri a luat administratia Obama

Vicepresedintele Joe Biden a anuntat ca administratia americana va opri o parte din importurile de arme. O a doua masura are ca scop sa ii impiedice pe infractori sa-si inregistreze armele pe numele unor firme sau corporatii pentru a evita sa fie verificati.

"SUA vor respinge de acum cererile pentru importarea de catre entitati private a armelor vandute sau donate anterior altor tari straine", a spus Biden, relateaza BBC.

Aproximativ 250.000 de arme au fost reintroduse in SUA din 2005. Sub noul cadru legal, vor fi permise doar cateva exceptii, pentru armele de muzeu.

Dezbaterea privind controlul armelor a reaparut in SUA dupa ce un barbat inarmat a ucis 20 de elevi in Connecticut, in decembrie 1012. Recent, administratia Obama a ratat trecerea unui pachet de legi privitor la un control mai drastic al armelor.

A doua masura propusa de Casa Alba va permite autoritatilor sa ceara cetatenilor care au legaturi cu firme sau corporatii sa fie verificati daca vor sa inregistreze arme pe numele acelor entitati.

Oficiul pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc si Explozibili a primit mai mult de 39.000 astfel de cereri in 2012. Biden a calificat aceasta modalitate drept "o smecherie foarte bine facuta".