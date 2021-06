Celebra copie a Giocondei, "Mona Lisa Hekking", scoasa la vanzare. Suma imensa la care este evaluata

Acest tablou a tinut prima pagina a ziarelor si radiourilor pana in Statele Unite , dupa ce a fost achizitionata de la un anticar in regiunea Nisa (sudul Frantei) de un colectionar pasionat, a amintit casa de vanzari.Lucrarea este estimata intre 200.000 si 300.000 de euro. Vanzarea va avea loc intre 11 si 18 iunie, pe site-ul Christie's.Raymond Hekking, pasionat de arta, a sustinut autenticitatea acestui tablou in fata istoricilor de arta si ai reprezentantilor mass-media pana in anii 1960. El punea la indoiala autenticitatea tabloului de la Luvru si cerea muzeului sa dovedeasca ca Leonardo da Vinci este autorul acestei panze.Obsedat de ideea ca detine capodopera lui Da Vinci, el a crezut ca nu Mona Lisa autentica fusese returnata la Luvru in 1914, la trei ani dupa furtul Gocondei din 1911 de italianul Vincenzo Perugia, si ca in locul ei a fost pusa o copie.Dupa moartea lui Raymond Hekking in 1977, tabloul a ramas in familia sa.Pentru Pierre Etienne, director international al departamentului de Tablouri Vechi de la Christie's, "ea este ilustrarea perfecta a fascinatiei pe care Gioconda a avut-o intotdeauna si pe care o exercita din ce in ce mai mult"."Mona Lisa" a intrat in colectiile regelui Francois I putin dupa 1517. Mai multe copii au fost realizate de la inceputul secolului al XVII-lea, intre care si cea pe care a achizitionat-o Raymond Hekking.