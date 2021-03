Studiu: copiii cu varste sub 10 ani produc mai multi anticorpi impotriva COVID-19

CITESTE SI:

Acest studiu a fost realizat de Weill Cornell Medicine si publicat in revista stiintifica JAMA (Journal of the American Medical Association) si ar putea sa raspunda, partial, la o intrebare care este in continuare studiata intens de catre cercetatori: De ce sunt copiii mai putin afectati de formele simptomatice de COVID-19?Anticorpii sunt sintetizati pe cale naturala de organism in prezenta unui virus, cu scopul de a lupta impotriva acestuia si de a il elimina.Oamenii de stiinta au analizat peste 31.000 de teste serologice (pentru a masura prezenta anticorpilor in sange) realizate la New York intre lunile aprilie si august din 2020. Ei s-au concentrat asupra acelora care s-au dovedit pozitive si care indicau astfel o infectie precedenta cu COVID-19, informeaza AGERPRES Conform rezultatelor, copiii cu varste cuprinse intre un an si 10 ani au dezvoltat un nivel mediu de anticorpi IgG (Imunoglobulina G, clasa de anticorpi cel mai frecvent prezenta in sange) "semnificativ mai ridicat" decat la adulti.Analize mai amanuntite au fost realizate pe un numar mai mic de esantioane sangvine prelevate de la copii, adolescenti si tineri adulti, pentru a ii ajuta pe cercetatori sa compare mai bine raspunsul imunitar intre aceste categorii de varsta.Nivelul mediu de anticorpi IgG s-a dovedit a fi de doua ori mai mare la copiii din grupa de varsta 1-10 ani decat in randul adolescentilor (11-18 ani), care, la randul lor, prezentau un nivel de doua ori mai ridicat de anticorpi decat tinerii adultii (19-24 ani).