Trei copii care au stat inchisi in casa timp de patru luni pentru ca parintii erau "speriati" de COVID-19 au fost luati de autoritati

Intre martie si inceputul lunii iulie, "copiii si intreaga familie nu au avut dreptul sa iasa din apartament (...), deoarece parintii erau extrem de speriati de pandemie", a spus Mikael Svegfors, avocatul copiilor, contactat de AFP.Faptele s-au produs in regiunea Jonkoping din sudul Suediei.Potrivit verdictului pronuntat de Tribunalul administrativ din Jonkoping, cei trei copii au ramas inchisi in camera lor si nu aveau voie sa socializeze nici macar in interiorul apartamentului.In plus, usa domiciliului era incuiata, pentru ca nimeni sa nu poata iesi din apartament. Aceasta versiune prezentata in presa este contestata de parinti prin vocea avocatului lor, citat de un post radiofonic local.Spre deosebire de masurile impuse in restul Europei, Suedia nu si-a izolat populatia la domiciliu si a pastrat deschise scolile pentru elevii cu varsta de sub 16 ani, cerand fiecarui cetatean "sa dea dovada de responsabilitate".Bilantul acestei decizii este unul contestabil: cu peste 5.800 de morti si 84.000 de infectari, Suedia se numara printre tarile cele mai afectate de pandemia de coronavirus, in raport cu populatia sa.Parintii care si-au inchis copiii in acel apartament provin "dintr-o alta parte a lumii" si nu vorbesc fluent limba suedeza, a precizat avocatul Mikael Svegfors."Au continuat sa urmareasca pe internet stirile din tara lor de origine, o tara (al carei nume nu a fost dezvaluit, n.r.) care a impus masuri mai stricte de izolare", a adaugat acelasi avocat.