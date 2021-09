Tot mai mulți copii sunt ucişi sau recrutaţi de către grupările jihadiste

"În regiunea Tillabéri din Niger o generaţie întreagă creşte înconjurată de moarte şi distrugere. Grupări armate au atacat în mod repetat şcoli şi rezerve de hrană şi îi vizează pe copii pentru recrutare", a declarat Matt Wells, director adjunct la Amnesty International ONG-ul a publicat luni un raport de 64 de pagini privind repercusiunile în creştere ale conflictului asupra copiilor în regiunea Tillabéri.Această zonă cunoscută sub numele de "trei frontiere" este ţinta recurentă a atacurilor a două grupuri armate jihadiste: The Islamic State in the Greater Sahara (ISIS-GS) şi Grupul de sprijin pentru islam şi musulmani (GSIM), afiliat Al-Qaida.Potrivit bazei de date privind locul şi desfăşurarea conflictelor armate (ONG, ACLED), citată în raportul Amnesty, violenţele împotriva civililor din Niger s-au soldat cu 544 de morţi în perioada 1 ianuarie - 29 iulie 2021, faţă de 397 în 2020.Aproximativ 60 de copii au fost ucişi în partea nigeriană a zonei "trei frontiere", adaugă Amnesty, care citează mai multe mărturii ale unor supravieţuitori.Dacă masacrele la scară largă par să fie comise mai mult de către EIGS conform raportului, Amnesty denunţă şi recrutarea tinerilor cu vârste cuprinse între 15 şi 17 ani, în principal de către GSIM, în special în departamentul Torodi, în apropiere de Burkina Faso.Atacurile asupra şcolilor sunt de asemenea numeroase, menţionează Amnesty, potrivit căreia peste 31.000 de copii nu merg la şcoală în regiunea Tillabéri, cu 10.000 mai mulţi decât anul trecut."Nigerul este pe marginea prăpastiei. Autorităţile nigeriene şi partenerii internaţionali trebuie să ia măsuri de urgenţă pentru a-i dota pe copii cu instrumentele care le vor permite să îşi construiască un viitor", a avertizat Matt Wells.