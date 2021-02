Copiii americani urmeaza "foarte probabil" sa fie vaccinati la inceputul lui 2022, estimeaza Anthony Fauci

Vaccinarea copiilor este un subiect fundamental in Staele Unite, pentru ca ar putea usura povara unor milioane de parinti, ai caror copii continua sa urmeze o educatie la distanta.Situatia difera foarte mult de la stat la stat si in functie de natura scolilor - publice, private, religioase -, iar un conflict dur opune autoritatile si cadrele didactice pe tema redeschiderii scolilor. Pentru moment, niciunul dintre cele trei vaccinuri autorizate in Statele Unite - Pfizer-BioNTech, Moderna si Johnson&Johnson - nu se administeaza copiilor in varsta de pana la 16 ani.Insa dr. Fauci declara pentru postul NBC ca anumite intreprinderi au lansat studii in vederea unei reduceri "treptate" a acestei varste, in transe."Nu vrei sa te treci dintr-o data de la 12 la sase luni. Incepi sa cobori de la 12 ani la noua ani, apoi de la noua la sase ani, de la sase ani la doi ani", declara el.Avand in vedere avansul acestor studii, imunologul, respectat de catre americani, preconizeaza ca minorii in varsta de peste 12 ani urmeaza sa fie imunizati cel mai devreme catre sfarsitul anului, "dar foarte probabil, in primul trimestru din 2022".Liceeni, in schimb, ar urma sa fie vaccinati inca din "aceasta toamna"."Nu sunt sigur ca se va intampla chiar in zua inceperii anului scolar, dar cam pe acolo", a apreciat el.