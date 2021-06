Un copil de 7 ani este considerat erou: A inotat o ora pentru a-si salva tatal si sora de la inec

Steven Poust a povestit ca si-a ancorat barca pe raul St. Johns din Jacksonville, Florida, pentru a-i lasa sa inoate pe cei doi copii, Chase si Abigail, de 7 si 4 ani.Fetita a fost luata de curent, iar barbatul i-a cerut lui Chase sa inoate pana la tarm pentru a solicita ajutor si a sarit in apa pentru a o salva."I-am spus ca il iubesc pentru ca nu eram sigur ce urma sa se intample. Am incercat sa raman cu amandoi", a povestit tatal.Copilul a inotat o ora pentru a ajunge la tarm, atat pe spate, cat si "caineste", pentru a nu obosi prea repede si a fugit la cea mai apropiata casa dupa ajutor, a declarat Chase pentru postul WJXT.Tatal si sora lui au fost purtati de curent trei kilometri mai departe fata de locul in care se afla barca.Salvatorii de la Departamentul de Pompieri si Salvare din Jacksonville au reusit sa-i recupereze pe cei teferi.