Un baiat de patru ani, ucis in rafale de arme de foc la petrecerea de ziua sa. Politia ofera 15.000 de dolari recompensa

Copilul "a fost transportat la spital, unde a murit din cauza ranilor", a anuntat politia, care ofera o recompensa de 15.000 de dolari.Elijah, care urma sa implineasca patru ani in cateva zile, isi sarbatorea ziua impreuna cu alt copil, potrivit rudelor acestuia, citate de presa locala.In inregistrarile video de la petrecere, copii apar distrandu-se in piscina, in mijlocul unor baloane colorate.Agentii s-au dus la fata locului dupa lansarea unei alerte prin sistemul ShotSpotter - o tehnologie care permite detectarea focurilor de arma, instalata in aproape 100 de orase americane.O femeie in varsta de 21 de ani a fost ranita de rafalele armelor de foc. Politia a gasit peste 60 de cartuse la fata locului."Sunt cu adevarat devastat, sunt sfasiat", a declarat Alfredo Ramirez III, seful politiei comitatului Miami-Dade, care a promis sa-i gaseasca pe autorii crimei.Armele de foc sunt foarte raspandite in Statele Unite , iar copiii, uneori foarte mici, le cad adesea victime.