O corabie din secolul XVII, foarte bine conservata, descoperita in apele intunecate ale Marii Baltice

Scafandrii voluntari din carul echipei nonprofit Badewanne sunt obisnuiti sa descopere epave provenite din luptele navale ale Primului si celui de-al Doilea Razboi Mondial, iar din acest punct de vedere descoperirea epavei unei corabii olandeze din secolul XVII in stare excelenta de conservare a fost o surpriza uriasa.Vasul de constructie olandeza, de tip "fluit" (sau fluyt), a fost descoperit in apropiere de intrarea in Golful Finlandei, in apele estice ale Marii Baltice, la o adancime de aproximativ 85 de metri, pe patul de nisip, intacta si conservata aproape complet datorita proprietatilor speciale ale apei din aceasta parte a Balticii - combinatia dintre nivelurile mici de salinitate, temperatura scazuta si lumina putina permit conservarea epavelor in conditii excelente timp de secole.In apele mai calde, microorganismele care consuma lemnul prolifereaza si produc pagube uriase unor astfel de epave, insa in aceasta parte a Balticii o astfel de epava a avut conditii naturale excelente de conservare.Conform scafandrilor, la bordul corabiei se afla inca incarcatura pe care o transporta precum si proviziile pentru echipaj. Acest tip de corabii olandeze, denumite "fluit", au aparut in secolul XVI si au fost concepute pentru a putea fi folosite atat ca vase de transport marfuri cat si ca vase de razboi . Datorita modului in care au fost construite, aceste corabii puteau transporta de doua ori mai multe marfuri decat vasele din epoca si puteau sa navigheze cu echipaje mai putin numeroase, ceea ce, de asemenea, sporea profitul pentru negutatorii vremii.In pofida succesului de care s-au bucurat aceste corabii in perioada dintre secolul XVI si XVIII, foarte putine au supravietuit pana in prezent, conditii in care aceasta descoperire este considerata cu atat mai importanta. "Epava prezinta multe dintre caracteristicile unui fluit, dar am remarcat si niste trasaturi unice, printre care modul in care este construita pupa", explica arheologul maritim Niklas Eriksson de la Universitatea din Stockholm, care colaboreaza cu colegii finlandezi pentru a studia acest vas."Ar putea fi vorba despre o varianta mai timpurie de fluit. Aceasta epava ne deschide oportunitatea unica de a studia evolutia unui tip de corabii care au navigat prin toate marile lumii, devenind unul dintre instrumentele care au pus bazele globalizarii moderne", a adaugat el.