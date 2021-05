Coreea de Nord il acuza pe Joe Biden ca duce o politica ostila si denunta o diplomatie americana "gresita"

Aceste declaratii vine dupa ce Biden a afirmat, miercuri, in Congres ca va folosi "diplomatia ca o descurajare severa" pentru a limita ambitiile nucleare a Phenianului.Vineri, Casa Alba a explicat ca presedintele american este favorabil unei apropieri diplomatice "realiste".Negocierile dintre Statele Unite si Nord s-au oprit dupa esecul celui de-al doilea summit dintre Donald Trump si Kim Jong Un la Hanoi, in 2019. De la investirea sa, acum 100 de zile, Biden a ramas relativ discret in aceasta privinta.Ministerul nord-coreean al Afacerilor Externe a afirmat intr-un comunicat difuzat duminica de agentia KCNA ca Joe Biden a comis o "mare gafa" prin pozitia sa "invechita" fata de tara."Declaratia sa reflecta clar intentia de a urma o politica ostila fata de Republica Populara Democrata Coreeana asa cum fac Statele Unite de mai mult de o jumatate de secol", a declarat Kwon Jung Gun, un responsabil al ministerului nord-coreean al Afacerilor Externe."Asa-numita "diplomatie" americana este un smen fals destinat sa acopere actele lor ostile, si descurajarea anuntata este pur si simplu un mijloc de a face amenintari nucleare catre RPDC", a adaugat el."Acum ca axa centrala a noii politici americana cu privire la RPDC este clara, suntem obligati sa luam masurile care se impun".Vineri, Casa Alba a reafirmat ca obiectivul sau a ramas "denuclearizarea completa a peninsulei coreene".Politica americana va avea "o abordare calibrata, practica, deschisa catre diplomatie" cu Coreea de Nord , a spus vineri Jen Psaki, purtator de cuvant al Casei Albe. Vom continua sa aplicam sanctiuni, bineinteles. Ne consultam cu aliatii si partenerii nostri. Suntem pregatiti sa recurgem la o forma de diplomatie, daca ea conduce catre denuclearizare", a spus ea.Intr-o declaratie separata, publicata de KCNA, ministerul nord-coreean al Afacerilor Externe a acuzat Statele Unite ca l-a insultat pe Kim Jong Un si politica sa contra coronavirusului, referindu-se la un comunicat de presa din 28 aprilie al Departamentului de Stat.Purtatorul de cuvant Ned Price a criticat incascari ale drepturilor Omului si masuri draconice luate de Coreea de Nord contra Covid-19, spunand ca este "unul dintre cele mai represive si totalitare state din lume"."Problema drepturilor Omului evocata de SUA este o manevra politica menita sa distruga ideologia si sistemul social al RPDC", a indicat ministerul nord-coreean.