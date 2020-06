Coreea de Nord si-a suspendat planurile pentru o actiune militara impotriva Coreei de Sud

Ziare.

com

Pe fondul escaladarii tensiunilor dintre Phenian si Seul in ultimele saptamani, Coreea de Nord a amenintat ca va relua exercitiile militare de la frontiera intercoreeana si va trimite soldati in zone care erau inainte puncte comune de industrie si turism.Insa comisia militara a Phenianului "a reevaluat situatia actuala" si si-a suspendat "planurile de actiune militara", in timpul unei intalniri cu reprezentanti ai armatei care a avut loc marti prin videoconferinta, potrivit Agentiei oficiala de stiri nord-coreeana KCNA.Liderul nord-coreean Kim Jong Un a prezidat ceea ce KCNA numeste o intalnire preliminara, cu "subiecte majore de politici militare" pe agenda.Nu este clar ce a dus la aceasta decizie.Un oficial al Statului Major General al Coreei de Sud a dat un raspuns precaut, subliniind in special faptul ca decizia Phenianului a fost luata in timpul unei intalniri preliminare, informeaza agentia Yonhap, citata de dpa.Oficialul sud-coreean a declarat ca "monitorizeaza cu atentie actiunile militare ale Coreei de Nord si mentine totodata o atitudine ferma de pregatire", potrivit agentiei Coreei de Sud.Tensiunile dintre Seul si Phenian s-au intensificat dupa ce activisti sud-coreeni au lansat pliante critice la adresa regimului nord-coreean, indemnandu-i pe nord-coreeni sa inlature de la putere regimul comunist.Ca urmare a intreruperii tuturor liniilor de comunicare cu Coreea de Sud, Phenianul a distrus saptamana trecuta oficiul de legatura intercoreean de la frontiera.Cu numai cateva zile in urma, Coreea de Nord parea ca pregateste operatiuni de propaganda, promitand luni ca va trimite milioane de pliante in sud ca represalii la actiunile activistilor sud-coreeni.