Coreea de Nord sustine ca praful provenit din China ar raspandi COVID-19, avertizand locuitorii sa ramana in case

"Pe masura ce infectiile cu noul coronavirus continua sa se raspandeasca in lume, necesitatea de a face fata prafului galben si de a lua masuri a devenit mai critica", a relatat joi ziarul oficial de partid, Rodong Sinmun.Afirmatia conform careia virusul care provoaca COVID-19 s-ar putea raspandi in Coreea de Nord din desertul Gobi, situat la 1.900 de kilometri departare, pare a fi lipsita de fundament. Doi metri reprezinta distanta recomandata in mod obisnuit pentru prevenirea infectarii cu toate ca, potrivit Centrelor pentru Controlul si Preventia Bolilor (CDC) din Statele Unite, picaturile respiratorii cu incarcatura virala pot rezista in aer uneori chiar si cateva ore, in anumite conditii.Ziarul nord-coreean a scris ca locuitorii ar trebui sa evite activitatile in aer liber si sa respecte recomandarile pentru prevenirea infectarilor, precum purtarea mastilor in mediul exterior.Coreea de Nord nu a raportat cazuri confirmate de infectare cu noul coronavirus, o afirmatie pe care expertii in domeniul sanitar o pun sub semnul intrebarii, noteaza Reuters.Phenianul a impus controale stricte la frontiera si masuri de carantina pentru a preveni aparitia unui focar.Analistii considera ca un focar ar putea fi devastator pentru tara izolata economic si politic.Televiziunea de stat KRT a anuntat miercuri ca praful galben si praful fin pot contine substante daunatoare, cum ar fi metale grele si microorganisme patogene, inclusiv virusuri. "Oamenii trebuie sa acorde atentie igienei personale dupa ce se intorc de afara", a spus o prezentatoare de stiri. "De asemenea, muncitorii ar trebui sa evite lucrarile in constructii in aer liber", a adaugat ea.Joi, ambasada Rusiei din Coreea de Nord a scris pe Facebook ca Ministerul de Externe din Coreea de Nord a dispus ca personalul acesteia si toti vizitatorii sa ramana in spatii inchise pe durata furtunii de praf.