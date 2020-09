VIDEO Coreea de Nord, devastata de uragane. Transmisiuni in direct, fara precedent, ale presei de stat din regiunile afectate

Transmisiunile care au avut loc joi au fost cel mai recent exemplu al masinii de propaganda nationala, care evolueaza lent in fata concurentei tot mai mari din partea presei internationale, care patrunde in tara izolata, potrivit analistilor.In timpul relatarilor fara precedent efectuate noaptea, corespondentii si prezentatorii din studiouri au aparut in regiuni din toata tara, vorbind despre cele mai recente evenimente si stand in vant si in ploaie.Aceste relatari au avut loc in direct, fara texte pregatite, lucru rar pentru televiziunea coreeana controlata de stat."Televiziunea de stat KCTV a transmis suprinzator de rapid si de onest, spre deosebire de tot ceea ce am vazut inainte", a declarat Martyn Williams, cercetator la 38 North, un institut de cercetari din Statele Unite care monitorizeaza Coreea de Nord.Transmisiunile sunt in mod sigur o parte din raspunsul la o solicitare de saptamana trecuta a liderului Kim Jong Un pentru mai multe eforturi de prevenire a pagubelor provocate de uragane, a adaugat Williams.De asemenea, aceste relatari reflecta politica presedintelui Kim pentru o mai mare transparenta si de rezolvare a problemelor in mod direct, in loc de a incerca sa fie ascunse, a declarat Rachel Minyoung Lee, fost analist pentru informatii open source in cadrul guvernului american."Pagubele provocate de dezastrele naturale au fost intotdeauna un subiect sensibil pentru presa de stat din Coreea de Nord, iar relatarile in timp real de la locul inundatiilor ale televiziunii de stat erau de neconceput", a spus Minyoung.