Coreea de Sud va relua vaccinarea cu AstraZeneca pentru persoanele de peste 30 de ani

Anuntul a fost facut prin intermediul unui comunicat de presa de Agentia pentru Prevenirea si Controlul Bolilor Infectioase din Coreea (KDCA), care a recomandat totodata stabilirea unui sistem de supraveghere pentru detectarea timpurie si tratamentul trombozelor rare avand legatura cu acest vaccin.KDCA a insistat ca avantajele administrarii acestui vaccin sunt mai mari decat riscurile potentiale si a cerut autoritatilor sa continue programul de vaccinare conform programarii "pentru a preveni infectii grave si decesul din cauza COVID-19". Guvernul de la Seul a suspendat miercuri administrarea vaccinului AstraZeneca persoanelor sub 60 de ani, profesorilor de la scolile speciale si infirmierelor din scoli, ca urmare a ingrijorarii in crestere legate de cazurile de tromboza.Coreea de Sud a informat despre trei cazuri de tromboza dupa vaccinarea cu AstraZeneca. Doi dintre pacienti aveau in jur de 20 de ani, in timp ce in primul caz, inregistrat in martie, a fost vorba despre o femeie de 60 de ani care a murit.De la inceperea campaniei de inoculare, la 26 februarie, Coreea de Sud a vaccinat ceva mai mult de 1,1 milioane de persoane , adica 2,06% din intreaga populatie. Circa 80% dintre dozele administrate au fost cu vaccin AstraZeneca, iar restul cu serul american Pfizer.Obiectivul tarii asiatice este de a vaccina anticoronavirus 12 milioane de persoane pana la sfarsitul lunii iunie si de a obtine imunitatea de grup in noiembrie.