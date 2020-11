Coronavirus: 551 de decese in Franta in ultimele 24 de ore. Este un record pentru al doilea val al epidemiei

Numarul total al deceselor de la debutul epidemiei a ajuns in Franta la 40.987.'Varful epidemiei este in fata noastra, al doilea val inca inainteaza', a atentionat Salomon, remarcand totusi 'o avansare mai lenta' a epidemiei 'peste tot unde au fost aplicate masuri de franare precoce, in special restrictii de deplasare'.Cele mai multe decese (613) contabilizate in spitale intr-un interval de 24 de ore in primul val epidemic au fost raportate la data de 6 aprilie.Directorul general a mai anuntat ca, de la debutul epidemiei in Franta, au fost depistate 1.807.479 de cazuri de infectare cu coronavirus.In prezent, numarul bolnavilor spitalizati cu COVID-19 este de 31.125, dintre care 4.690 se afla in sectii de terapie intensiva, cu 163 mai multi decat cu o zi in urma.