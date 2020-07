CORONAVIRUS: Ambasadorul rus la Londra dezminte implicarea Moscovei in atacurile hackerilor privind cercetari pentru un nou vaccin

Aceste acuzatii, formulate de Londra, Ottawa si Washington in aceasta saptamana si referindu-se la o implicare "aproape sigura" a serviciilor secrete ruse, "nu au nicun sens", a afirmat Andrei Kelin in emisiunea politica duminicala de la BBC, The Andrew Marr Show."Nu cred deloc in aceasta poveste, nu are niciun sens", a subliniat el, precizand ca a auzit pentru prima data vorbindu-se despre acesti hackeri rusi prin intermediul presei britanice.Este imposibil sa atribui acte de piraterie cibernetica unei tari anume, a mai spus el.Potrivit organismului guvernamental britanic insarcinat cu securitatea cibernetica, un grup de hackeri rusi a atacat organizatii britanice, americane si canadiene pentru a le sustrage cercetarile despre crearea unui vaccin impotriva noului coronavirus.Andrei Kelin a mai dezmintit afirmatiile guvernului britanic potrivit carora "actori rusi" au cautat sa perturbe alegerile parlamentare de la 12 decembrie facand sa circule in timpul campaniei documente privind un posibil acord comercial intre Londra si Washington dupa Brexit Dincolo de aceste doua "pietre de incercare", Rusia este "dispusa sa intoarca foaia" recentelor tensiuni diplomatice cu Londra si "sa faca afaceri" cu Regatul Unit, a mai spus ambasadorul rus la BBC.Relatiile dintre Londra si Moscova se afla la cel mai scazut nivel dupa otravirea pe teritoriul britanic a fostului spion rus Serghei Skripal, in orasul Salisbury (sud-vest).Rusia a dezmintit orice implicare, dar afacerea a dus la un val de expulzari reciproce de diplomati intre Londra si aliatii sai si Moscova. Cele doua tari au reluat abia in februarie 2019 dialogul intrerupt cu 11 luni mai devreme.