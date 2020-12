Coronavirus: Aproape 1.000 noi decese in Italia, record pentru o singura zi de la inceputul pandemiei

Numarul total al deceselor asociate noului coronavirus ajunge astfel in Italia la 58.038.Joi au fost confirmate 23.225 de noi cazuri de infectare, cea mai mare crestere din ultimele patru zile. Dar in ultimele 24 de ore a crescut si numarul testelor, fiind procesate peste 226.000 de probe de diagnostic.Totusi, acest numar al noilor cazuri de infectare, coroborat cu testarea intensa, indica o aplatizare a curbei infectarilor, dupa ce in noiembrie se inregistrau zilnic aproximativ 40.000 de noi cazuri.Din cele 759.982 de persoane considerate in prezent cazuri active, majoritatea sunt in izolare la domiciliu, in timp ce 35.369 au necesitat spitalizare, dintre care 3.597 sunt la ATI.La fel ca in valul din primavara, regiunea cea mai afectata este Lombardia, unde au survenit mai mult de o treime din decesele raportate joi.Premierul Giuseppe Conte este asteptat sa anunte joi seara noi restrictii pentru a limita raspandirea virusului, mai ales in perioada sarbatorilor, pentru care este deja decisa o interdictie de parasire a localitatii de resedinta.