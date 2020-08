Coronavirus: Bilantul global al pandemiei, peste 25 de milioane de persoane infectate si 842.000 de decese

Din total, peste 16,4 milioane de persoane au fost declarate vindecate, potrivit datelor universitatii americane Johns Hopkins.In Statele Unite au fost inregistrate aproximativ 6 milioane de infectii, in Brazilia - mai mult de 3,8 milioane, iar in India - peste 3,5 milioane.Numarul de cazuri descoperite zilnic in India depaseste cifrele similare din SUA si Brazilia, scrie Reuters.La nivel mondial, au fost inregistrate peste 842.000 de decese, cele mai multe fiind raportate in SUA (peste 182.700), Brazilia (peste 120.200) si Mexic (peste 63.800).Cea mai afectata tara din Europa, din punct de vedere al contaminarilor, ramane Spania, cu 439.286 de cazuri. Cat priveste numarul de decese, Marea Britanie a inregistrat bilantul cel mai mare, 41.585.