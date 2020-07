Coronavirus in lume. Peste 13 milioane de cazuri la nivel mondial. Peste 230.000 infectii noi. SUA si Brazilia, cele mai afectate natiuni

Organizatia Mondiala a Sanatatii a primit raportari despre 230.370 de noi cazuri, din toata lumea, un nou record. Precedentul record fusese inregistrat vineri - 228.102 persoane infectate, anunta Reuters.Statele Unite au inregistrat duminica 59.747 de noi contaminari si 442 de decese legate de COVID-19 in 24 de ore, conform bilantului zilnic al Universitatii Johns Hopkins, informeaza Agerpres Numarul total de cazuri confirmate a ajuns la 3.301.820, iar numarul deceselor, la 135.171, conform acestei universitati din Baltimore.Sambata, numarul de noi infectii in SUA a atins un record de 66.528 de cazuri in 24 de ore.Inmultirea semnificativa a cazurilor in ultimele saptamani i-a determinat pe guvernatorii unor state sa renunte momentan la eforturile de redeschidere a economiei, iar unii dintre ei accepta acum purtatul mastii.Romania se afla pe locul 49 in lume, in ceeea ce priveste pandemia de coronavirus, cu 32.535 de imbolnaviri si 1. 884 de decese