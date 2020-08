Coronavirus: Londra nu exclude reintroducerea de restrictii la iarna

"Daca vor creste din nou cazurile, va trebui sa recurgem la masuri locale de carantina foarte extinse sau sa luam masuri suplimentare la nivel national. Nu excludem asta, chiar daca nu vrem asa ceva", a explicat ministrul pentru The Times.Oficialul britanic a estimat ca un al doilea val poate fi evitat, dar ca nu este usor acest lucru. "Acesta ar fi cel mai grav scenariu ce poate fi avut in vedere in mod rezonabil: un sezon greu de gripa si o crestere a cazurilor de coronavirus, deoarece oamenii petrec mai mult timp in interior" iarna, a afirmat Hancock.Tara europeana cea mai afectata de pandemie, Marea Britanie a inregistrat aproape 41.500 de decese si peste 331.000 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus.Conform unui raport al comitetului stiintific care consiliaza executivul britanic cu privire la pandemia de COVID-19, dezvaluit de BBC vineri seara, COVID-19 ar putea provoca moartea a 85.000 de persoane in Marea Britanie in perioada iulie 2020 - martie 2021, potrivit "celui mai rau scenariu previzibil in mod rezonabil".Raportul, care admite ca datele utilizate sunt supuse "unei mari incertitudini", subliniaza faptul ca ar putea fi reintroduse restrictii, de exemplu limitarea contactelor intre persoane din locuinte diferite, dar ca scolile ar urma sa ramana deschise. Aceste masuri ar urma sa fie aplicate pana in martie 2021.In iulie, un studiu al Academiei de Stiinte realizat la cererea executivului premierului conservator Boris Johnson , estima ca numarul mortilor in spitalele britanice ar putea ajunge in aceasta iarna pana la 120.000