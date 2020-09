Coronavirus: Manifestatii ''anticorona'' in Germania si in Polonia

Doar la Munchen, in sud-vest, unde era organizata pentru prima oara o manifestatie nationala de acest gen, 10.000 de persoane au participat la actiunea de protest, conform politiei, fata de cele 5.000 anuntate de organizatori inaintea evenimentului.Adunarea principala a fost intrerupta dupa mai putin de o ora de la inceperea ei, caci regulile de distantare nu fusesera respectate si participantii nu purtau masti.Si in alte orase germane au avut loc adunari similare, precum la Hanovra (centru) unde cel putin 1.000 de persoane au fost numarate, la fel ca la Wiesbaden (vest).Manifestantii, in cea mai mare parte fara masti, incalcand astfel un ordin al autoritatilor din Munchen, au denuntat masurile luate de guvernul german pentru a combate epidemia de COVID-19.Manifestatiile din Germania de sambata s-au desfasurat pana in prezent fara incidente, in timp ce politia a fost atenta sa fie evitate posibile dezordini.Cancelarul Angela Merkel a declarat sambata ca "intelege" ca unii "au dificultati" in fata acestor restrictii, apreciind ca "fiecare este liber sa critice deschis decizia guvernului in cadrul unor manifestatii pasnice"."Este un mare atu al statului nostru constitutional: un stat care nu suprima libertatea de opinie, dezbaterea publica, participarea si chiar o garanteaza, iata pentru ce multi oameni in lume ne invidiaza", a ironizat ea, ca raspuns la criticile manifestantilor de "cenzura".O manifestatie similara, dar de o amploare mai mica a reunit in cursul dupa-amiezii mai multe sute de persoane la Varsovia.Organizata in special de o asociatie care se opune obligativitatii vaccinarii "Stop-NOP", manifestatia s-a desfasurat in fata sediului parlamentului polonez. Manifestantii urmau sa treaca apoi prin centrul Varsoviei spre sediul televiziunii poloneze publice TVP pe care ei o acuza ca a mintit cu privire la pandemia de COVID-19.Participantii la protest au pastrat un minut de reculegere in memoria persoanelor decedate "ca urmare a blocarii serviciilor medicale" din cauza pandemiei, potrivit lor.