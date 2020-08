CORONAVIRUS. Ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn, trage un semnal de alarma: petrecerile, o sursa de infectie

In Germania, cazurile de COVID-19 sunt in crestere. Un motiv il reprezinta numarul mare de persoane care s-au intors deja din vacanta, dat fiind ca in unele landuri federale scolile au reinceput. Dintre turistii reveniti in Germania, mai multi au fost testati pozitiv.Guvernul federal a declarat Spania continentala si Insulele Baleare drept zona de risc Covid. Numai Insulele Canare nu figureaza pe lista. Decizia a fost luata dupa ce numarul noilor infectari cu SARS-CoV-2 a crescut, in decurs de 24 de ore, la aproape 3000. Cei care se intorc din Spania trebuie testati si intra in carantina pana la aflarea rezultatului.Un alt motiv il prezinta petrecerile in grup mare. Ministrul Sanatatii, Jens Spahn, avertiza, duminica seara, fata de acest pericol intr-o interventie la postul public de televiziune ZDF. "Asupra acestui aspect trebuie sa ne concentram, pe langa cel al vacantelor", a subliniat politicianul crestin-democrat. Intrebat daca se vor impune noi restrictii suplimentare, Spahn a spus ca nu considera ca trebuie revenit la lockdown, inchizandu-se, de pilda, din nou frizeriile sau magazinele. Ajunge respectarea masurilor existente: purtarea mastii de protectei si distantarea.Ceea ce ar trebui, insa, luat in considerarea, a mai spus ministrul german, e regulamentul privind intalnirile in grup mare, respectiv petrecerile. El are, ce-i drept, intelegere pentru oamenii care vor sa petreaca o nunta cu 100 sau 150 de persoane, dar daca situatia o cere ar trebui luate masuri suplimentare - de la land la land.Institutul Robert Koch (RKI) a calificat situatia din Germania, in raportul sau de sambata, drept "foarte ingrijoratoare" si a apelat la intreaga populatie pentru a frana dinamica raspandirii virusului. Intalnirile in grup mare, mai ales in spatii inchise, ar trebui evitate, au solicitat expertii RKI.Articol pulbicat si pe Deutsche Welle.ro