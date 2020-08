CORONAVIRUS. Numarul cazurilor a crescut din nou la peste 1200 pe zi in Italia

Ministerul Sanatatii a precizat ca bilantul total al infectiilor a ajuns la 259.345, iar cel al deceselor, la 35.437, dintre care sapte in ultimele 24 de ore.Italia a fost prima tara occidentala lovita de pandemia, insa, dupa o situatie sanitara grava in martie si aprilie, a raportat timp de mai multe saptamani date mai bune decat alte state europene.Numarul zilnic de cazuri a scazut la un nivel minim de 114 la mijlocul lunii iulie, insa de atunci a continuat sa creasca, in contextul informatiilor privind nerespectarea stricta a regulilor de distantare sociala si de purtare a mastii in cele mai aglomerate locuri de petrecere a vacantei.Inmultirea semnificativa a cazurilor alimenteaza ingrijorarile legate de riscul unor noi masuri de izolare si potentiale probleme pentru programata redeschidere a scolilor in septembrie."Sunt optimist, chiar daca prudent si precaut. Serviciul nostru national de sanatate este mult mai puternic", a declarat ministrul sanatatii Roberto Speranza, intr-un interviu pentru cotidianul La Stampa."Nu se poate compara cu situatia din februarie-martie, cand curba contaminarilor era scapata de sub control si nu aveam un sistem pregatit sa depisteze si sa izoleze cazurile", a adaugat el.Regiunile Lazio si Lombardia, unde se afla orasele Roma si Milano si principalele aeroporturi din Italia, au inregistrat duminica mai multe cazuri noi decat celelalte zone.Aproximativ 60% dintre noile infecttari din cele doua regiuni sunt asa-numitele cazuri importate si sunt legate de persoane aflate in concendiu si persoane revenite din calatorii in strainatate sau din alte parti din Italia.Multe cazuri sunt legate de Sardinia, un focar recent de coronavirus.