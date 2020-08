Coronavirus: OMS estimeaza rata de mortalitate a COVID-19 la 0,6 % ; "inca inalta", potrivit expertilor

Desi procentul deceselor in randul cazurilor diagnosticate este mare, de aproape 4 la suta (686.000 la 17 milioane), sefa unitatii de boli emergente din cadrul OMS, Maria Van Kerkhove, a precizat ca mortalitatea reala ar putea fi de sub 1 la suta, avand in vedere ca multe cazuri usoare de COVID-19 nu au fost depistate.Procentul, care a scazut pe masura ce tratamentele pentru cazurile mai grave s-au imbunatatit, "ar putea in principiu sa nu para mare si totusi este, tinand cont de marea capacitate de transmitere" a bolii, a avertizat experta americana.Directorul executiv al departamentului de Urgente Medicale din cadrul OMS, Mike Ryan, a fost de acord cu aceasta afirmatie si a amintit ca, daca in prezent aproape un pacient din 100 moare de COVID-19, in pandemia anterioara declarata de organizatie, cea de gripa A in 2009, rata de mortalitate a fost mult mai mica, de o persoana la 10.000."Acest virus este mult mai letal, iar acest lucru ne arata ca trebuie sa evitam sa ne contagiem. Poate ca simptomele nu sunt grave, dar trebuie sa evitam sa transmitem mai departe boala, este foarte importanta solidaritatea reciproca", a subliniat Mike Ryan."Ii dam virusului oportunitatea sa se transmita mai departe si exista persoane care pot evita acest lucru", a precizat expertul irlandez, care a cerut mai multa responsabilitate din partea tinerilor, aflati la originea unor focare actuale din unele tari ca Spania, unde contagierea comunitara fusese pusa sub control.