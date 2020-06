Coronavirus: Peste 100 de decese cauzate de coronavirus in 24 de ore, in Irak

Ziare.

De la inceputul epidemiei mondiale de coronavirus, Irakul nu a fost afectat. Dar in ultimele saptamani, atunci cand multe regiuni din lume incepeau iesirea din izolare, tara cu 40 de milioane de locuitori devastata de razboaie si in care serviciile publice au decazut de decenii, a inceput sa inregistreze tot mai multe cazuri de infectie.Joi, Ministerul Sanatatii a recenzat oficial 39.139 de contaminari, dintre care 1.437 au murit, in timp ce 18.051 de persoane s-au vindecat.In ultimele 24 de ore, 2.437 de contaminari au fost inregistrate in total in 18 provincii din tara, precum si 107 decese.Irakul, care a efectuat cel putin o jumatate de milion de teste din martie, duce lipsa de medici, spitale si medicamente. A primit ajutoare pentru a face fata Covid-19, in special de la China si de la Emiratele Arabe Unite, dar cadrele medicale se plang in continuare de lipsa de paturi si de ventilatoare.Autoritatile, care au decretat izolare totala, au optat acum pentru izolare de 18 ore pana la ora 5.00 dimineata. In ciuda masurilor impuse de autoritati, contaminarile nu inceteaza sa creasca.